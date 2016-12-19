Минимум девять человек погибли в Берлине при наезде грузовика на толпу

Минимум девять человек погибли на рождественской ярмарке в Берлине при наезде грузовика на толпу.

Об этом заявили иностранные СМИ со ссылкой на полицию города.

При этом еще 50 человек пострадали в ходе инцидента, который уже называют «преднамеренной атакой», сообщает «Интерфакс».

В сети появилось видео с места происшествия.

Известно, что ярмарка проходила у церкви в центре города.

