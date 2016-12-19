Минимум девять человек погибли в Берлине при наезде грузовика на толпу

Число пострадавших в инциденте на рождественской ярмарке оценивается в 50 человек
Минимум девять человек погибли на рождественской ярмарке в Берлине при наезде грузовика на толпу.
Об этом заявили иностранные СМИ со ссылкой на полицию города.
При этом еще 50 человек пострадали в ходе инцидента, который уже называют «преднамеренной атакой», сообщает «Интерфакс».
В сети появилось видео с места происшествия.
From Berlin pic.twitter.com/NDeFpfoyYH— Hill news (@vkknkhjh) 19 декабря 2016 г.
Известно, что ярмарка проходила у церкви в центре города.