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Минимум девять человек погибли в Берлине при наезде грузовика на толпу

Число пострадавших в инциденте на рождественской ярмарке оценивается в 50 человек

Минимум девять человек погибли на рождественской ярмарке в Берлине при наезде грузовика на толпу.

Об этом заявили иностранные СМИ со ссылкой на полицию города.

При этом еще 50 человек пострадали в ходе инцидента, который уже называют «преднамеренной атакой», сообщает «Интерфакс».

В сети появилось видео с места происшествия.

Известно, что ярмарка проходила у церкви в центре города.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

Минимум девять человек погибли в Берлине при наезде грузовика на толпу

Число пострадавших в инциденте на рождественской ярмарке оценивается в 50 человек

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