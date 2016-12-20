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Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Власти уже классифицировали инцидент как теракт

Фото: TASS/AP/Michael Sohn

Грузовой автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в западной части города в районе Шарлоттенбург у церкви памяти Кайзера Вильгельма. Местные власти уже классифицировали этот инцидент как теракт. Уже известно о нескольких погибших и десятках раненых.

 2016-12-20 01:25:00

  США осуждают то, что, очевидно, было терактом в Берлине и предложили свою помощь Германии в расследовании инцидента.

  2016-12-20 01:22:00

Глава Евросовета Дональд Туск предложил Германии помощь после нападения злоумышленника на грузовике на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

  2016-12-20 01:18:00

  Полиция открыла горячую линию по инциденту.

  2016-12-20 01:15:00

Недалеко от места инцидента в Берлине обнаружен подозрительный предмет.

  2016-12-20 00:56:00

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке. Тело одного водителя найдено в кабине, второй злоумышленник задержан.

  2016-12-20 00:44:00

 По последним данным, грузовик протаранил палатку с людьми случайно, пытаясь выехать на другую улицу.

  2016-12-20 00:38:00

 Угрозы для берлинцев и гостей столицы в связи с инцидентом на рождественской ярмарке нет, сообщает полиция.

  2016-12-20 00:26:00

Канцлеру Германии Ангеле Меркель доложили о теракте на рождественской ярмарке в Берлине.

  2016-12-20 00:22:00

  Данных о пострадавших в инциденте россиянах нет. Генеральная прокуратура ФРГ забрала себе дело о грузовике, протаранившем толпу.

 2016-12-20 00:04:00

  Полиция оцепила рождественскую ярмарку, где произошел инцидент. О мотивах водителя грузовика, врезавшегося в толпу, ничего не сообщается.

2016-12-19 23:55:00  

 Предполагаемый водитель грузовика задержан, он находится в полиции. Сам грузовик был зарегистрирован на польскую фирму. Полиция просит очистить улицы для эвакуации раненых.

 2016-12-19 23:42:00

Берлинские полицейские заявляют, что в фуре, протаранившей толпу людей, было двое. Один из них задержан, второй погиб.

 2016-12-19 23:40:00

 Позднее появились сообщения о десятках раненых и нескольких погибших. На данный момент, по официальным данным, из-за теракта пострадали 50 человек, погибли девять.

  2016-12-19 23:35:00

  В 22.40 в Twitter полиции Берлина появилось сообщение о том, что грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре города.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событийВласти уже классифицировали инцидент как теракт

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