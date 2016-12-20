Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Грузовой автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в западной части города в районе Шарлоттенбург у церкви памяти Кайзера Вильгельма. Местные власти уже классифицировали этот инцидент как теракт. Уже известно о нескольких погибших и десятках раненых.

США осуждают то, что, очевидно, было терактом в Берлине и предложили свою помощь Германии в расследовании инцидента.

Глава Евросовета Дональд Туск предложил Германии помощь после нападения злоумышленника на грузовике на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.

Полиция открыла горячую линию по инциденту. Mehr Polizei fährt auf das weitläufig abgesperrte Gelände um den #Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz pic.twitter.com/ZrwkjauyUV — Johannes Laubmeier (@jfxlaubmeier) 19 декабря 2016 г.

Недалеко от места инцидента в Берлине обнаружен подозрительный предмет.

Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке. Тело одного водителя найдено в кабине, второй злоумышленник задержан.

По последним данным, грузовик протаранил палатку с людьми случайно, пытаясь выехать на другую улицу.

Угрозы для берлинцев и гостей столицы в связи с инцидентом на рождественской ярмарке нет, сообщает полиция. Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nähe #Breitscheidplatz. — PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19 декабря 2016 г.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель доложили о теракте на рождественской ярмарке в Берлине.

Данных о пострадавших в инциденте россиянах нет. Генеральная прокуратура ФРГ забрала себе дело о грузовике, протаранившем толпу.

Полиция оцепила рождественскую ярмарку, где произошел инцидент. О мотивах водителя грузовика, врезавшегося в толпу, ничего не сообщается.

Предполагаемый водитель грузовика задержан, он находится в полиции. Сам грузовик был зарегистрирован на польскую фирму. Полиция просит очистить улицы для эвакуации раненых.

Берлинские полицейские заявляют, что в фуре, протаранившей толпу людей, было двое. Один из них задержан, второй погиб. Ataque en mercado navideño de #Berlín deja 9 muertos y decenas de heridos https://t.co/ZTUjPYmTKC pic.twitter.com/rw9ZcTCENS — Quadratin Veracruz (@Quadratin_Ver) 19 декабря 2016 г.​​​​​​​



Позднее появились сообщения о десятках раненых и нескольких погибших. На данный момент, по официальным данным, из-за теракта пострадали 50 человек, погибли девять. Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19 декабря 2016 г.

