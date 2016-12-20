Грузовик врезался в толпу в Берлине. Хроника событий

Власти уже классифицировали инцидент как теракт
Фото: TASS/AP/Michael Sohn
Грузовой автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке в Берлине, в западной части города в районе Шарлоттенбург у церкви памяти Кайзера Вильгельма. Местные власти уже классифицировали этот инцидент как теракт. Уже известно о нескольких погибших и десятках раненых.
2016-12-20 01:25:00
США осуждают то, что, очевидно, было терактом в Берлине и предложили свою помощь Германии в расследовании инцидента.
2016-12-20 01:22:00
Глава Евросовета Дональд Туск предложил Германии помощь после нападения злоумышленника на грузовике на посетителей рождественской ярмарки в центре Берлина. Кроме того, он выразил соболезнования семьям погибших.
2016-12-20 01:18:00
Полиция открыла горячую линию по инциденту.
Mehr Polizei fährt auf das weitläufig abgesperrte Gelände um den #Weihnachtsmarkt am #Breitscheidplatz pic.twitter.com/ZrwkjauyUV— Johannes Laubmeier (@jfxlaubmeier) 19 декабря 2016 г.
2016-12-20 01:15:00
Недалеко от места инцидента в Берлине обнаружен подозрительный предмет.
2016-12-20 00:56:00
Владелец грузовика, наехавшего на людей в Берлине, Ариэль Журавский рассказал о рейсе и предположил, что его водитель не имеет отношения к атаке. Тело одного водителя найдено в кабине, второй злоумышленник задержан.
2016-12-20 00:44:00
По последним данным, грузовик протаранил палатку с людьми случайно, пытаясь выехать на другую улицу.
2016-12-20 00:38:00
Угрозы для берлинцев и гостей столицы в связи с инцидентом на рождественской ярмарке нет, сообщает полиция.
Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere gefährdende Situationen in der City nähe #Breitscheidplatz.— PolizeiBerlinEinsatz (@PolizeiBerlin_E) 19 декабря 2016 г.
2016-12-20 00:26:00
Канцлеру Германии Ангеле Меркель доложили о теракте на рождественской ярмарке в Берлине.
2016-12-20 00:22:00
Данных о пострадавших в инциденте россиянах нет. Генеральная прокуратура ФРГ забрала себе дело о грузовике, протаранившем толпу.
2016-12-20 00:04:00
Полиция оцепила рождественскую ярмарку, где произошел инцидент. О мотивах водителя грузовика, врезавшегося в толпу, ничего не сообщается.
2016-12-19 23:55:00
Предполагаемый водитель грузовика задержан, он находится в полиции. Сам грузовик был зарегистрирован на польскую фирму. Полиция просит очистить улицы для эвакуации раненых.
2016-12-19 23:42:00
Берлинские полицейские заявляют, что в фуре, протаранившей толпу людей, было двое. Один из них задержан, второй погиб.
Ataque en mercado navideño de #Berlín deja 9 muertos y decenas de heridos https://t.co/ZTUjPYmTKC pic.twitter.com/rw9ZcTCENS— Quadratin Veracruz (@Quadratin_Ver) 19 декабря 2016 г.
2016-12-19 23:40:00
Позднее появились сообщения о десятках раненых и нескольких погибших. На данный момент, по официальным данным, из-за теракта пострадали 50 человек, погибли девять.
Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln.— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19 декабря 2016 г.
2016-12-19 23:35:00
В 22.40 в Twitter полиции Берлина появилось сообщение о том, что грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре города.
+EIL+— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 19 декабря 2016 г.
Soeben ist ein LKW über den Gehweg am #Breitscheidplatz gefahren. Unsere Kolleg. melden Verletzte. Weitere Infos folgen hier.
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