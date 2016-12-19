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В Самару из Екатеринбурга привезли 200 ледяных глыб

Из них вырежут восемь скульптур на новогоднюю тематику

В Самару из Екатеринбурга привезли 200 ледяных глыб. Материал для будущих ледяных скульптур доставили на фурах-рефрижераторах.

Лед вырезали на озерах Свердловской области. Из них в течение 10 дней мастера вырежут восемь ледовых скульптур на новогоднюю тематику. Каждая глыба весит около 150 кг.

Как передает НИА «Самара», ледовым скульпторам предстоит вырезать из них фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ следующего Года экологии в России — ледяную каплю. Кроме того, мастера изваяют макет стадиона «Самара Арена», который возводят к чемпионату мира 2018 года.

Известия // понедельник, 19 декабря 2016 года

В Самару из Екатеринбурга привезли 200 ледяных глыб

Из них вырежут восемь скульптур на новогоднюю тематику

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