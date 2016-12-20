Деятельность партий доведут до суда

Судам не рекомендуется приостанавливать деятельность политической партии или общественного объединения на время рассмотрения соответствующего иска от Министерства юстиции. Такая мера предварительной защиты ошибочна, поскольку, по сути, ведет к удовлетворению иска профильного ведомства до решения суда. Такие разъяснения для судов готовит Верховный суд РФ. На практике это означает, что партия сможет работать вплоть до окончания судебного разбирательства.



Пленум Верховного суда готовит разъяснения, которые касаются приостановления деятельности политических партий, а также общественных или религиозных объединений. Согласно проекту постановления ВС, судам не стоит избирать аналогичную меру предварительной защиты (аналог обеспечительных мер), если Минюст просит приостановить работу партии или объединения.



«Иное означало бы фактическое удовлетворение административного иска до принятия судебного решения», — говорится в проекте постановления пленума.



В случае приостановления деятельности партия или общественная организация не может проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и другие массовые акции или публичные мероприятий. Также нельзя участвовать в выборах и использовать средства с банковских вкладов.



ВС тем не менее разъясняет, что суд вправе запретить партиям или общественным объединениям совершать одно из перечисленных действий (а иногда и сразу несколько). Однако применение таких мер «должно быть соразмерно предъявляемым административным исковым требованиям, а также учитывать правовые последствия» их назначения.



При этом суд не вправе распространять какие-либо ограничения на расчеты партии или объединения по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных их действиями, уплате налогов, сборов и штрафов (ст. 43 закона «Об общественных объединениях»).



В проекте постановления ВС напоминает и о нормах закона «О политических партиях», согласно которым нельзя ликвидировать партию или ее региональные отделения во время избирательной кампании. С момента назначения выборов и до дня официального опубликования их результатов ликвидировать партию можно только за ведение экстремистской деятельности. Но если будет установлено, что решение суда может повлиять на ход избирательной кампании, то к участию в деле должна быть привлечена соответствующая избирательная комиссия.



А вот избежать принудительной ликвидации, заявив о намерении прекратить работу по собственной инициативе, теперь вряд ли удастся. Даже если партия подаст соответствующее заявление, суд вправе принять иск от Минюста о ее ликвидации. «Ликвидация организации является мерой публично-правовой ответственности за нарушение закона», объясняет ВС. И в этом случае суд должен проверить наличие или отсутствие оснований для ликвидации организации, на которые ссылается уполномоченный орган или прокурор.



Общественное объединение граждан может быть ликвидировано за грубое нарушение российских законов, однако их перечень не установлен. Оценивать степень «грубости» нарушений на практике приходится судам.



Теперь в качестве грубого нарушения ВС предлагает расценивать «действия, направленные на отрицание фундаментальных демократических принципов, прав или свобод, признанных Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права... на пропаганду войны либо на разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти, призывы к дискриминации, вражде или насилию».



К грубым, согласно разъяснениям ВС, относится и нарушение, которое «создает реальную угрозу или повлекло причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку и безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических или юридических лиц, общества и государства».



— Можно только приветствовать стремление ВС РФ объяснить нижестоящим судам, какие нарушения прав и свобод человека и гражданина, допущенные соответствующим объединением граждан, следует считать грубыми, — говорит доцент МГЮУ им. О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.



По ее мнению, разъяснение ВС позволит уменьшить случаи произвола со стороны государственных органов и их должностных лиц при осуществлении властных полномочий.