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Сотрудник МИД России найден мертвым в своей квартире в Москве

Погибшим оказался глава Латиноамериканского отдела внешнеполитического ведомства

В ночь на вторник в своей квартире на Балаклавском проспекте в Москве был найден мертвым глава Латиноамериканского департамента МИД России Петр Польшиков, сообщили СМИ со ссылкой на полицию.

Как сообщается, возле тела мужчина полиция обнаружила гильзы от травматического пистолета. На теле мужчины обнаружены огнестрельные ранения, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме этого, СМИ со ссылкой на полицию назвали имя погибшего — им оказался глава отдела по Латинской Америке МИД РФ Петр Польшиков. В настоящий момент официального подтверждения этой информации от МИД не поступало.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Сотрудник МИД России найден мертвым в своей квартире в Москве

Погибшим оказался глава Латиноамериканского отдела внешнеполитического ведомства

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