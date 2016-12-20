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Почти 300 школ и 150 детсадов закрыты в России из-за гриппа

Простудные заболевания наиболее быстро распространяются среди детей

Почти 300 школ и 150 детсадов закрыты в России из-за гриппа.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Полностью закрыты 290 школ, 154 детских сада, семь школ – интернатов, а также 3178 классов» – цитирует ее «РИА Новости».

Она добавила, что грипп и ОРВИ наиболее быстро распространялся среди детей. По крайней мере об этом говорит статистика прошлой недели.

Кроме того, Попова подчеркнула, что сейчас ведется большая работа по профилактике заболеваний среди детей и подростков.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Почти 300 школ и 150 детсадов закрыты в России из-за гриппа

Простудные заболевания наиболее быстро распространяются среди детей

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