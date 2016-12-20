Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в Москве

Полицейский был ранен ножом вовремя задержания группы молодых людей около торгового центра на западе Москвы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Ярцевская, где двое оперативников уголовного розыска задерживали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Как сообщили в столичной полиции, оперативники применили против нападавшего табельное оружие, но тому удалось скрыться.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу сколото-резаным ранением грудной клетки.