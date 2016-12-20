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Вторник,
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Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в Москве

Инцидент произошел около торгового центра на западе столицы

Полицейский был ранен ножом вовремя задержания группы молодых людей около торгового центра на западе Москвы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Ярцевская, где двое оперативников уголовного розыска задерживали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Как сообщили в столичной полиции, оперативники применили против нападавшего табельное оружие, но тому удалось скрыться.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу сколото-резаным ранением грудной клетки.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Полицейский получил ранение при задержании подозреваемого в Москве

Инцидент произошел около торгового центра на западе столицы

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