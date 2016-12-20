Площадь в Москве назовут в честь композитора Балакирева

Площадь на пересечении Самаркандского бульвара и Ферганской улицы в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы в 2017 году получит имя композитора Милия Балакирева.

Эта идея была одобрена на заседании городской межведомственной комиссии по наименованиям, сообщает портал мэра Москвы.

В наступающем году исполняется 180 лет со дня рождения композитора.

Милий Балакирев (1827–1910) известен как один из основоположников русской национальной музыкальной традиции, руководитель творческого содружества композиторов «Могучая кучка». Он автор музыки более чем к 40 романсам и песням.



Как отметили в мэрии, в центре Москвы существует Балакиревский переулок, однако он назван в честь революционера Николая Балакирева.