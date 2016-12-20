Число жертв отравления «Боярышником» в Иркутске выросло до 54

Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске достигло 54 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

«Из 28 пациентов (остающихся в больницах) скончался один», — сообщили в ведомстве.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах региона сообщил, что на утро 20 декабря было 53 умерших и 77 пострадавших.

Массовое отравление «Боярышником», в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске в выходные.

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

После инцидента в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.