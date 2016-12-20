Протаранивший толпу в Берлине водитель фуры мог быть известен полиции

Водитель грузовика, въехавшего в посетителей рождественской ярмарки в Берлине, мог быть известен немецкой полиции.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

По данным издания, задержанный является гражданином Пакистана. Он прибыл в город Пассау на юго-востоке Германии 31 декабря 2015 года. Издание отмечает, что полиция ранее знала о задержанном. По данным Bild, ранее он совершал мелкие правонарушения.

В понедельник вечером неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. По меньшей мере 12 человек погибли, 48 получили ранения.