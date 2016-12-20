Главного тренера хабаровского «Амура» отправили в отставку

Главный тренер хабаровского хоккейного клуба «Амур» Мисхат Фахрутдинов был отправлен в отставку, исполняющим обязанности назначен Андрей Мартемьянов.

Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Фахрутдинов во вторник подал в отставку, и руководство клуба ее приняло. Исполнять обязанности главного тренера будет Мартемьянов», — сообщили в клубе.

«Амур» после 43 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в своем активе 45 очков.

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