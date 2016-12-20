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Движение на Филевской линии метро Москвы нормализовано после сбоя

Задержки в движении поездов были связаны с поломкой подвижного состава

Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена вошло в штатный режим. Интервалы от «Киевской» до «Кунцевской» были увеличены ранее из-за неисправности поезда. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте метро.

«Филевская линия. Движение вошло в график и осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличенными интервалами движения поездов из-за неисправности подвижного состава пассажирам рекомендовали воспользоваться другими линиями метрополитена, сообщает РИАМО

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Движение на Филевской линии метро Москвы нормализовано после сбоя

Задержки в движении поездов были связаны с поломкой подвижного состава

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