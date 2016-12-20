Движение на Филевской линии метро Москвы нормализовано после сбоя

Задержки в движении поездов были связаны с поломкой подвижного состава
Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена вошло в штатный режим. Интервалы от «Киевской» до «Кунцевской» были увеличены ранее из-за неисправности поезда. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте метро.
«Филевская линия. Движение вошло в график и осуществляется штатно», — говорится в сообщении.
@MetroOperativno задержка 40 минут, оперативность зашкаливает)))— Михаил Громов (@MiHaN556) 20 декабря 2016 г.
Ранее сообщалось, что в связи с увеличенными интервалами движения поездов из-за неисправности подвижного состава пассажирам рекомендовали воспользоваться другими линиями метрополитена, сообщает РИАМО.