Движение на Филевской линии метро Москвы нормализовано после сбоя

Движение поездов на Филевской линии Московского метрополитена вошло в штатный режим. Интервалы от «Киевской» до «Кунцевской» были увеличены ранее из-за неисправности поезда. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте метро.

«Филевская линия. Движение вошло в график и осуществляется штатно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с увеличенными интервалами движения поездов из-за неисправности подвижного состава пассажирам рекомендовали воспользоваться другими линиями метрополитена, сообщает РИАМО.