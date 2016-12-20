СМИ узнали о национализации активов «Газпрома» в Турции

Турция де-факто национализировала крупнейшего частного импортера российского газа в Турцию Akfel Holding, в котором владеют долями «Газпром» и Газпромбанк.



Это произошло по чрезвычайному декрету № 674, принятому после июльской попытки госпереворота в стране.



По данным газеты «Коммерсант», 2 декабря власти страны сменили совет директоров Akfel Holding, введя в него представителей Фонда страхования вкладов (TMSF) и консультантов. Источники издания, близкие к акционерам Akfel, рассказали, что TMSF неформально сообщил, что «выполняет функции акционеров».

«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», — заявил собеседник издания, близкий к «Газпрому».

Источники газеты также уточнили, что национализация активов «Газпрома» означает практическое прекращение переговоров компаний о цене поставок в 2017 году, когда перестанет действовать скидка на газ для частных импортеров.

Akfel Holding является крупнейшим частным импортером российского газа в Турцию.