В Египте задержан фотограф за фальшивые кадры раненых детей из Алеппо

Полиция Египта задержала в провинции Порт-Саид мужчину за съемку постановочных кадров с привлечением детей, испачканных красной краской, симулирующей кровь. Об этом сообщается на странице египетского МВД в Facebook.



На кадрах появлялись дети на фоне разрушенных зданий. Фотографии детей 8 и 12 лет выкладывали затем в интернет и выдавали за кадры разрушений и ранений людей в сирийском Алеппо.



В подлоге, помимо помощников фотографа, принимали участие родители маленьких актеров, сообщили в МВД страны.

Снимки делали на фоне здания, незаконно построенного рядом с гидротехническими сооружениями у Суэцкого канала и снесенного по решению властей.



Группу с двумя детьми обнаружили местные полицейские.

Египтяне намеренно пачкали детей и их игрушки красной краской, имитировавшей кровь. У одной из девочек на предплечье была бинтовая повязка, ее белый медвежонок также был заляпан «кровью».

Фотографа задержали на четыре дня на время расследования. Остальных участников фиктивной фотосессии отпустили под залог, сообщает телеканал «360».