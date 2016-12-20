Путин подписал закон, увеличивающий госфинансирование партий

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении государственного финансирования партий, преодолевших на выборах трехпроцентный барьер.



Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь за каждый полученный голос партии будут получать 152 рубля. Ранее политические объединения, преодолевшие трехпроцентный барьер, получали 110 рублей с каждого голоса.

Законопроект был принят Госдумой РФ 2 декабря. Его также одобрил Совет Федерации 14 декабря.



По словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, такие изменения необходимы для деятельности партий, которые набрали мало голосов, потому что «это делает прозрачным финансирование партий и дает возможность не прибегать к каким-то поискам дополнительных спонсорских денег».



Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

