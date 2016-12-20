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В Алеппо доставили заложников боевиков. Видео

Несколько десятков раненых отправлены в больницы города

Правительственные войска Сирии доставили в безопасные районы Алеппо из Фуа и Кефрайи несколько тысяч женщин и детей, находившихся в заложниках у боевиков. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

«Федеральное агентство новостей» опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть как мирных жителей встречают солдаты правительственной армии, представители Сирийского Красного полумесяца и мирные жители. Приехавшим дарят фрукты и конфеты. Им предоставлены помещения для постоянного проживания, выдаются необходимые в быту вещи.

Кроме того, несколько десятков раненых доставлены в больницы Алеппо.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Алеппо доставили заложников боевиков. Видео

Несколько десятков раненых отправлены в больницы города

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