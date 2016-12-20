Российские силовики прибыли в Анкару для расследования убийства посла

Российская следственная группа прибыла в Турцию для расследования убийства посла Андрея Карлова, заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что накануне президенты РФ и Турции договорились, что российские силовики вылетят в Анкару, чтобы присоединиться к расследованию.

«Она (следственная группа) уже, как я понимаю, приземлилась в турецкой столице», — цитирует Лаврова «РИА Новости».



Министр также сообщил, что этот же борт доставит тело российского дипломата в Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что группа из 18 человек, в состав которой вошли представители российских спецслужб, Следственного комитета и МИД РФ, вылетела из Москвы в Турцию.

Андрей Карлов был убит накануне во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре.