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Российские силовики прибыли в Анкару для расследования убийства посла

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Российская следственная группа прибыла в Турцию для расследования убийства посла Андрея Карлова, заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что накануне президенты РФ и Турции договорились, что российские силовики вылетят в Анкару, чтобы присоединиться к расследованию.

«Она (следственная группа) уже, как я понимаю, приземлилась в турецкой столице», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

Министр также сообщил, что этот же борт доставит тело российского дипломата в Москву. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что группа из 18 человек, в состав которой вошли представители российских спецслужб, Следственного комитета и МИД РФ, вылетела из Москвы в Турцию.

Андрей Карлов был убит накануне во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. 

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Российские силовики прибыли в Анкару для расследования убийства посла

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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