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Регионы получили 33,5 млрд субсидий от правительства

Всего дотации получили 82 субъекта федерации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 33,5 млрд рублей субсидий между бюджетами субъектов федерации.

Кабмин уже распределил 33,56 млрд рублей, предоставленную из федерального бюджета, между бюджетами 82 субъектов федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов этих субъектов.

Большую часть этой суммы — 20 млрд рублей — направят на частичную компенсацию дополнительных расходов регионов на повышение оплаты труда в бюджетной сфере. 3,72 млрд рублей пойдут на компенсацию дополнительных трат консолидированных бюджетов субъектов, связанных с увеличением МРОТ до 7,5 тыс. рублей. 8,09 млрд рублей будет направлено на поддержание устойчивости консолидированных бюджетов регионов в IV квартале текущего года и в будущем 2017 году.

Кроме того, 1,75 млрд рублей выделят бюджету Краснодарского края для компенсации расходов на возведение объектов капитального строительства, сообщает агентство «Прайм».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Регионы получили 33,5 млрд субсидий от правительства

Всего дотации получили 82 субъекта федерации

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