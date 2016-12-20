Крупное ДТП произошло в Москве из-за смерти водителя за рулем

ДТП с несколькими легковыми автомобилями произошло во вторник на проспекте Мира в Москве. По предварительной информации, причиной столкновения стало внезапное ухудшение самочувствия, а затем и смерть одного из водителей. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по столице.

Столкновение трех автомобилей произошло в 08.30. «По предварительным данным, там были проблемы со здоровьем у одного из водителей, из-за чего он потерял управление и столкнулся еще с двумя автомобилями», — цитирует телеканал «360» сообщение ГИБДД.

Водитель одного автомобиля погиб еще до аварии. Больше в ДТП никто не пострадал.

В одной из соцсетей очевидцы аварии сообщают, что видели четыре разбитых автомобиля и несколько автомобилей скорой помощи. Один пользователь «ВКонтакте» написал о гибели шести человек. Эта информация пока не подтверждена.

Из-за массового столкновения на проспекте Мира образовалась семикилометровая пробка.