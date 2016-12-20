Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене до 2020 года индексации материнского капитала за рождение второго и последующего детей. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, размер выплаты составлял 250 тыс. рублей. На данный момент сумма выплаты за рождение второго и последующего ребенка составляет 453 тыс. 26 рублей.

В Московской области с начала 2014 года 16 456 человек уже реализовали материнский капитал. Помимо федерального материнского капитала, в Подмосковье с 2011 года выдают сертификат на региональный материнский капитал размером 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».