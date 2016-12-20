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Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене до 2020 года индексации материнского капитала за рождение второго и последующего детей. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, размер выплаты составлял 250 тыс. рублей. На данный момент сумма выплаты за рождение второго и последующего ребенка составляет 453 тыс. 26 рублей.

В Московской области с начала 2014 года 16 456 человек уже реализовали материнский капитал. Помимо федерального материнского капитала, в Подмосковье с 2011 года выдают сертификат на региональный материнский капитал размером 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Размер материнского капитала заморожен до 2020 года

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

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