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ПФР: часть выплат пенсионерам в 5 тыс. рублей будет задержана

Некоторые граждане получат средства после новогодних праздников

Часть российских пенсионеров получит единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей не вместе с пенсией, а после новогодних праздников. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на расширенном заседании правления ПФР во вторник.

«У нас будут граждане, которые не получат вместе с пенсией 5 тыс. рублей, кто получает пенсию в первые десять дней. Такой механизм мы просили, чтобы это было вместе с пенсией, но, к сожалению, в связи с нехваткой средств казначейство нам только в первый рабочий день отдаст необходимые средства», — приводит его слова ТАСС.

Дроздов также призвал завершить выплаты до 28 января 2017 года. Он поручил всем территориальным органам Пенсионного фонда провести работу с гражданами РФ и «Почтой России», для того чтобы не допустить напряжения в данной ситуации.

«Людям нужно объяснять, надо проводить разъяснительную работу, и взаимодействуйте, пожалуйста, с «Почтой России», чтобы почта знала все эти механизмы, чтобы знала, почему, чтобы на почте были все необходимые объявления и плакаты и т.д.», — подчеркнул он.

Ранее российский кабинет министров заявил, что из-за невозможности провести вторую дополнительную индексацию пенсий будет проведена единовременная разовая выплата в размере 5 тыс. рублей. В правительстве отмечали, что средства для выплаты были предусмотрены.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

ПФР: часть выплат пенсионерам в 5 тыс. рублей будет задержана

Некоторые граждане получат средства после новогодних праздников

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