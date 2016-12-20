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В Москве задержали банду серийных угонщиков

Злоумышленников поймали с поличным при краже двух автомобилей

В Подмосковье сотрудники полиции задержали банду, которая занималась угоном иномарок. В отношении четырех задержанных возбуждено уголовное дело о краже. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Злоумышленники угоняли автомобили на территории ЦФО и СЗФО, после чего иномарки перегонялись в одно из соседних государств, где им перебивали VIN-номера и продавали.

Четверых подозреваемых граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 35 лет задержали с поличным в Московской области при совершении кражи двух автомобилей. После задержания у злоумышленников были изъяты украденные автомобили, устройства для открытия дверей иномарок и запуска их двигателей, 14 ключей зажигания, радиостанции, телефоны и сопровождающую украденные автомашину, сообщает телеканал «360».

В ходе дальнейших мероприятий на территории одной из соседних стран были задержаны и арестованы остальные участники группы, которая занималась легализацией и сбытом похищенных автомобилей. У них нашли 12 украденных машин с измененными VIN-номерами и 16 комплектов госномеров.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

В Москве задержали банду серийных угонщиков

Злоумышленников поймали с поличным при краже двух автомобилей

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