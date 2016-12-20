Посол России в КНДР: Карлов успел полюбить Турцию

Российский посол в Турции Андрей Карлов успел полюбить эту страну. Об этом написал коллега и друг убитого дипломата, посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Его сообщение опубликовано на сайте российского диппредставительства в Северной Корее.

«Сегодня погиб мой товарищ Андрей Карлов. Он был подло убит в спину», — написал Мацегора.

Вспоминая свою последнюю встречу с другом минувшим летом дипломат отметил, что «он много рассказывал про Турцию, которую успел полюбить, приглашал к себе, обещал показать какие-то необыкновенные красоты».

Российский посол в КНДР также рассказал, что вместе с Карловым начинал свою дипломатическую карьеру в этой стране.

«Совсем молодыми начинали работу в Северной Корее <…> потом через много лет он стал в Пхеньяне послом, а я у него — советником-посланником», — рассказал Мацегора.

«Прощай, Андрей. Обещаю, в день, когда тебя положат в землю, над Пхеньяном будут звучать колокола православного Храма Святой Живоначальной Троицы, который ты здесь строил <…>. Прощай, мой лучший друг, мой брат, мой дорогой товарищ», — написал российский дипломат.