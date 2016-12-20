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Матвиенко: до введения платного въезда в города РФ очень далеко

По словам спикер Совета Федерации, должна быть проделана огромная комплексная работа по развитию общественного транспорта

Законодательная мера, позволяющая вводить плату за въезд на отдельные участки городов, «не панацея», до ее реализации в России еще «очень-очень далеко».

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Недостаточно просто повесить «кирпич» на въезде в город и всё. Должна быть проделана огромная комплексная работа по развитию общественного транспорта, а у нас еще столько не сделано. До платного въезда еще очень далеко», — сказала сенатор.

Матвиенко считает, что в будущем платный въезд может быть введен в 2–3 российских городах, но всё необходимо продумать.

«Здесь важно не переборщить, нужен взвешенный подход», — отметила она.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Матвиенко: до введения платного въезда в города РФ очень далеко

По словам спикер Совета Федерации, должна быть проделана огромная комплексная работа по развитию общественного транспорта

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