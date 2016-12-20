Матвиенко: до введения платного въезда в города РФ очень далеко

Законодательная мера, позволяющая вводить плату за въезд на отдельные участки городов, «не панацея», до ее реализации в России еще «очень-очень далеко».

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Недостаточно просто повесить «кирпич» на въезде в город и всё. Должна быть проделана огромная комплексная работа по развитию общественного транспорта, а у нас еще столько не сделано. До платного въезда еще очень далеко», — сказала сенатор.

Матвиенко считает, что в будущем платный въезд может быть введен в 2–3 российских городах, но всё необходимо продумать.



«Здесь важно не переборщить, нужен взвешенный подход», — отметила она.