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Два сахалинских предприятия выплатили 12 млн рублей долгов по зарплате

Погашение задолженностей началось после вмешательства прокуратуры

Сотрудникам двух предприятий на Сахалине вернули невыплаченные ранее зарплаты на сумму 12 млн рублей. Нарушения в ООО "Обогатительная фабрика" и ООО "Сахалинуголь-6" были устранены после проверки прокуратуры.

Проблемы в сфере оплаты труда остаются одним из самых актуальных направлений в работе дальневосточной прокуратуры, подчеркнули в пресс-службе ведомства. C начала 2016 года пресечено более 71 тыс. нарушений.

Помимо Сахалинской области, долги по зарплате выявлены и в других регионах, самые крупные - в Камчатском крае в ГУП "Камчатскгражданпроект" (более 14 млн рублей) и в Амурской области в АО "Буреягэсстрой" (14,7 млн рублей). Эти задолженности уже погашены, передает ИА SakhalinMedia.

В производственной сфере одним из крупнейших должников является ОАО "Радиоприбор" в Приморском крае. Работники обанкротившегося предприятия подали в суд почти 5 тыс. исков, по которым взыскано более 187,5 млн рублей. Расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

После действий прокуроров в Дальневосточном федеральном округе были ликвидированы долги по зарплате на общую сумму более 4,3 млрд рублей.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Два сахалинских предприятия выплатили 12 млн рублей долгов по зарплате

Погашение задолженностей началось после вмешательства прокуратуры

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