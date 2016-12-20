Два сахалинских предприятия выплатили 12 млн рублей долгов по зарплате

Сотрудникам двух предприятий на Сахалине вернули невыплаченные ранее зарплаты на сумму 12 млн рублей. Нарушения в ООО "Обогатительная фабрика" и ООО "Сахалинуголь-6" были устранены после проверки прокуратуры.

Проблемы в сфере оплаты труда остаются одним из самых актуальных направлений в работе дальневосточной прокуратуры, подчеркнули в пресс-службе ведомства. C начала 2016 года пресечено более 71 тыс. нарушений.

Помимо Сахалинской области, долги по зарплате выявлены и в других регионах, самые крупные - в Камчатском крае в ГУП "Камчатскгражданпроект" (более 14 млн рублей) и в Амурской области в АО "Буреягэсстрой" (14,7 млн рублей). Эти задолженности уже погашены, передает ИА SakhalinMedia.

В производственной сфере одним из крупнейших должников является ОАО "Радиоприбор" в Приморском крае. Работники обанкротившегося предприятия подали в суд почти 5 тыс. исков, по которым взыскано более 187,5 млн рублей. Расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

После действий прокуроров в Дальневосточном федеральном округе были ликвидированы долги по зарплате на общую сумму более 4,3 млрд рублей.