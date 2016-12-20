Сын миллиардера Пригожина разбил только что купленный Gelandewagen

Сын миллиардера Евгения Пригожина попал в ДТП в Санкт-Петербурге на Mercedes Gelandewagen, купленном два дня назад. 18-летний Павел находится в больнице.



Авария произошла в Петербурге вечером 19 декабря, сообщает «Фонтанка». Внедорожник, за рулем которого находился Пригожин-младший, столкнулся на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы с автомобилем BMW.



По словам очевидцев аварии, перед столкновением водитель Gelandewagen превысил скорость до 180 км/ч и проехал перекресток на красный сигнал светофора.



Сообщается, что медицинское освидетельствование Павла Пригожина на алкоголь дало отрицательный результат.



По информации пользователя сети Сергея Светлова, пассажирке BMW в этой аварии зажало ноги, пишут Дни.Ру.

Транспортное средство, по данным СМИ, зарегистрировано на компанию «Олимп». Стоимость автомобиля составляет 12 млн рублей.

ГИБДД Санкт-Петербурга пришла к предварительному выводу, что ПДД нарушил водитель внедорожника Gelandewagen. Однако вина участников ДТП официально еще не установлена.



По предварительным оценкам, ремонт Gelandewagen может обойтись в сумму до 5 млн рублей.

