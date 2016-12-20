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Хворостовский госпитализирован в Петербурге

У певца диагностировали пневмонию

В Санкт-Петербурге госпитализирован оперный певец Дмитрий Хворостовский. Медики диагностировали у певца воспаление легких. Об этом сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко на своей странице в соцсети.

Она также отметила, что артист сейчас проходит интенсивный курс лечения.

Из-за болезни Хворостовскому пришлось отменить выступление в Красноярске, намеченное на 22 декабря. Предварительно его перенесли на февраль 2017 года, сообщает РЕН ТВ.

Ранее, в 2015 году, у Дмитрия Хворостовского диагностирована опухоль головного мозга. Из-за болезни ему пришлось временно отказаться от участия в оперных постановках,однако артист решил не бросать концертную деятельность и запись новых альбомов.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Хворостовский госпитализирован в Петербурге

У певца диагностировали пневмонию

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