Хворостовский госпитализирован в Петербурге

В Санкт-Петербурге госпитализирован оперный певец Дмитрий Хворостовский. Медики диагностировали у певца воспаление легких. Об этом сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко на своей странице в соцсети.

Она также отметила, что артист сейчас проходит интенсивный курс лечения.

Из-за болезни Хворостовскому пришлось отменить выступление в Красноярске, намеченное на 22 декабря. Предварительно его перенесли на февраль 2017 года, сообщает РЕН ТВ.

Ранее, в 2015 году, у Дмитрия Хворостовского диагностирована опухоль головного мозга. Из-за болезни ему пришлось временно отказаться от участия в оперных постановках,однако артист решил не бросать концертную деятельность и запись новых альбомов.