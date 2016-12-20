Пассажирский самолет в небе над Краснодаром атаковала стая птиц

Пассажирский А-320, выполнявший рейс из Москвы, столкнулся со стаей птиц в небе над Краснодаром. Но несмотря на атаку пернатых, пилот смог посадить воздушное судно, пострадавших нет, сообщает ИА KrasnodarMedia.

При приземлении самолета его командир сообщил о возможном столкновении с небольшой стаей мелких птиц, прокомментировала инцидент менеджер по связям с общественностью компании «Базэл Аэро» Анна Шалимова.

Позже на земле самолет проверили техники. Видимых повреждений не обнаружено. Из-за произошедшего инцидента изменилось расписание этого рейса.