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Пассажирский самолет в небе над Краснодаром атаковала стая птиц

Пилоту удалось посадить лайнер, никто не пострадал

Пассажирский А-320, выполнявший рейс из Москвы, столкнулся со стаей птиц в небе над Краснодаром. Но несмотря на атаку пернатых, пилот смог посадить воздушное судно, пострадавших нет, сообщает ИА KrasnodarMedia.

При приземлении самолета его командир сообщил о возможном столкновении с небольшой стаей мелких птиц, прокомментировала инцидент менеджер по связям с общественностью компании «Базэл Аэро» Анна Шалимова.  

Позже на земле самолет проверили техники. Видимых повреждений не обнаружено. Из-за произошедшего инцидента изменилось расписание этого рейса.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Пассажирский самолет в небе над Краснодаром атаковала стая птиц

Пилоту удалось посадить лайнер, никто не пострадал

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