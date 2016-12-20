В Москве расширена программа обязательных работ по капремонту

Столичные власти внесли пакет поправок в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Он был принят 20 декабря на заседании президиума правительства Москвы под председательством Сергея Собянина.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число лифтов, которые заменят в 2017 году, составит более 5 тыс., что является максимальным показателем за последние годы.



«Предлагается внести некоторые изменения в программу капремонта, в частности ремонт оконных блоков в подъездах, замену лифтов городских, чтобы к концу следующего года у нас вообще не было лифтов сроком службы более 25 лет», — сказал градоначальник.

Как передает сетевое издание m24.ru, в список также включили замену оконных блоков в подъездах. Согласно внесенным изменениям, при неотложном ремонте фасадов одновременно отремонтируют и крышу многоквартирного дома.

Программа капитального ремонта жилых домов в Москве началась в 2015 году и рассчитана до 2044 года.

