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Теннисистка Квитова получила ножевое ранение в Чехии

Неизвестный напал на спортсменку в собственной квартире и похитил 5 тыс. крон (около 26 тыс. рублей)

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая занимает 11-е место в рейтинге WTA, подверглась нападению неизвестного в собственной квартире в Простееве (восток Чешской Республики).

По информации Radiožurnál, двукратная победительница Уимблдона попала в больницу с ножевым ранением левой руки.

Предполагается, что нападение было совершено с целью ограбления. По предварительный версии, преступник проник в дом 26-летней теннисистки под предлогом снятия показаний счетчиков.

Он ранил Квитову украл 5 тыс. крон (около 26 тыс. рублей) и скрылся с места преступления. Полиция ведет его поиски.

Как заявил пресс-секретарь спортсменки Карел Тейкал, Квитова уже прошла обследование в городской больнице Брно. У нее диагностировано повреждение сухожилия на левой руке.

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Теннисистка Квитова получила ножевое ранение в Чехии

Неизвестный напал на спортсменку в собственной квартире и похитил 5 тыс. крон (около 26 тыс. рублей)

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