Теннисистка Квитова получила ножевое ранение в Чехии

Чешская теннисистка Петра Квитова, которая занимает 11-е место в рейтинге WTA, подверглась нападению неизвестного в собственной квартире в Простееве (восток Чешской Республики).



По информации Radiožurnál, двукратная победительница Уимблдона попала в больницу с ножевым ранением левой руки.



Предполагается, что нападение было совершено с целью ограбления. По предварительный версии, преступник проник в дом 26-летней теннисистки под предлогом снятия показаний счетчиков.



Он ранил Квитову украл 5 тыс. крон (около 26 тыс. рублей) и скрылся с места преступления. Полиция ведет его поиски.

Как заявил пресс-секретарь спортсменки Карел Тейкал, Квитова уже прошла обследование в городской больнице Брно. У нее диагностировано повреждение сухожилия на левой руке.



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