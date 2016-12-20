Россия избрана председателем Всемирной ассоциации развития филателии

Россия переизбрана на второй срок в качестве председателя Всемирной ассоциации развития филателии (ВАРФ) на 2017-2020 годы. Председателем ВАРФ во Всемирном почтовом союзе стал гендиректор подведомственного Федеральному агентству связи ФГУП Издатцентр «Марка» Артём Адибеков.

Россия стала единственной страной в истории филателии, которая дважды удостоена чести возглавлять Всемирную ассоциацию развития филателии.

ФГУП Издатцентр «Марка с 2012 года является председателем ВАРФ. За этот период проведено более 10 конкурсных классов и семинаров для выпускающих администраций, а также успешно функционирует международная система нумерации, которая осуществляет учёт всех почтовых марок, выпущенных после 1 января 2002 года. Это позволяет эффективно бороться с нелегальными выпусками и поддельными марками.