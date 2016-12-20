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Шойгу: РФ, Турция и Иран готовы стать гарантами урегулирования в САР

Глава Министерства обороны отметил, что все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США и их партнерами «были обречены на провал»

В настоящий момент эксперты работают над текстом Московской декларации о незамедлительных шагах в урегулировании кризиса в Сирии. Россия, Турция и Иран готовы выступить гарантами документа. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой, бригадным генералом Хоссейном Дехганом, во вторник.

«Сегодня эксперты работают над текстом Московской декларации о незамедлительных шагах по продвижению урегулирования сирийского кризиса. Это добротный, крайне необходимый документ», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава оборонного ведомства отметил, что все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США и их партнерами «были обречены на провал».

«Никто из них не обладал реальным влиянием на ситуацию «на земле», — сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что Россия поддерживает принятие декларации.

«Одобрение декларации на уровне министров обороны и министров иностранных дел предусматривает нашу готовность выступить гарантами и совместно решить актуальные вопросы сирийского урегулирования», — добавил он.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Шойгу: РФ, Турция и Иран готовы стать гарантами урегулирования в САР

Глава Министерства обороны отметил, что все прежние попытки договориться о совместных действиях, предпринятые США и их партнерами «были обречены на провал»

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