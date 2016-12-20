В Москве открылись елочные базары

В столице сегодня открылись елочные базары. До конца месяца москвичи смогут выбрать и приобрести главное новогоднее украшение для дома.

Елочные ярмарки открылись по всей столице, пушистую красавицу можно купить в 204 официальных торговых точках. Деревья доставляют туда из специальных питомников, в которых их выращивают из семян и только потом переносят на новогодние плантации.

Помимо ели обыкновенной в прошлом, 2015 году в ассортименте были «колючая», «голубая» и сосна. Большая часть хвойных красавиц выращивают в России, остальные привозят из других стран, например из Дании или Мексики.

Елочные базары традиционно будет работать до вечера 31 декабря и закроются лишь за несколько часов до наступления нового года.

Цена на импортную ель на базаре составит от 3,2 тыс. рублей до 4,2 тыс. рублей за погонный метр. Сосна или русская ель обойдется в 600–900 рублей за метр.

Как сообщает телеканал «360», основными поставщиками новогодних деревьев в столицу стали Пермь и Тамбов. Подмосковных в продаже немного и стоят они дороже, чем ели из регионов. В среднем цена за дерево составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Приобрести новогоднюю елку можно и в интернет-магазинах — там можно найти все популярные виды елей, к тому же деревья могут оказаться более нарядными и подстриженными. Некоторые магазины предоставляют клиентам возможность осмотреть 2–3 дерева, которые привез курьер, и выбрать из них одно. В стоимость заказа может входить также и установка дерева, сообщает сетевое издание m24.ru.

Цены в интернет-магазинах варьируются в зависимости от высоты и сорта ели. За простую «русскую» высотой от 1,5 м придется отдать порядка 1,6 тыс. рублей, за сосну — порядка 1,8 тыс. рублей, за датскую пихту — более 5,5 тыс. рублей.