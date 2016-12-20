Культурный слой железного века нашли в районе Кенигсбергского замка

Археологи обнаружили культурный слой раннего железного века во время раскопок на месте Кенигсбергского замка.



Как сказали ресурсу kaliningradfirst.ru сотрудники Самбийской археологической экспедиции Института археологии РАН, которые ведут исследования, находка позволяет сделать вывод, что люди обитали в этом месте около 2,5 тыс. лет назад.

Культурный слой был обнаружен у юго-западной башни, вдоль склона. Он насыщен обломками лепной посуды.



Судя по всему, здесь примерно в V–III веках до н.э. было крупное поселение. Предшественники пруссов контролировали побережье Балтийского моря и заливов.

Напомним, раскопки в этом районе начались весной и официально завершаются сегодня.