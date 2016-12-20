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Королева Англии откажется от патронажа 20 национальных организаций

Свои полномочия монарх передаст другим членам своей семьи

Британская королева Елизавета II прекратит патронировать более 20 национальных организаций к концу своего 90-летия.

Как сообщает местная пресса, королева в том числе откажется от покровительства Национальному обществу по предотвращению жестокого обращения с детьми, приюту для животных Battersea Dogs & Cats Home, организации Save the Children и другим учреждениям. Свои полномочия Елизавета II передаст другим членам королевской семьи.

«К концу своего 90-летия Ее Величество откажется от роли патрона ряда национальных организаций. Ее Величество продолжит патронировать сотни благотворительных организаций и институтов, но теперь она разделит эту работу со своей семьей», — сообщили в Букингемском дворце, передает «Интерфакс».

Сейчас под патронажем королевы Великобритании находится более 600 благотворительных и других организаций.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Королева Англии откажется от патронажа 20 национальных организаций

Свои полномочия монарх передаст другим членам своей семьи

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