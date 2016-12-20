В Москве поезд насмерть сбил человека

Следователи начали проверку по факту гибели мужчины под колесами поезда на станции «Сортировочная» в Москве. Об этом сообщили на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел во вторник, в 07.30 утра, в районе станции «Сортировочная» Казанского направления Московской железной дороги. Несколько человек переходили железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Один из них получил травмы. На место выехали сотрудники полиции и медики, однако в результате полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает РИАМО.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.