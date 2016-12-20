Строительство Центра синхронного плавания в Москве завершено

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице завершено строительство Олимпийского центра синхронного плавания на территории бывшего ЗИЛа. Уже после Нового года в новом комплексе начнут заниматься спортсмены.

«По поручению президента в Москве построен Центр синхронного плавания — очень современный, один из лучших не только в России, но и в мире. И это совершенно логично, потому что московские спортсмены составляют 90% российской сборной. Российская сборная у нас самая сильная в мире на протяжении 20 лет», — сказал Собянин.



Как передает ТВ Центр, в феврале здесь начнут тренировать детей. В здании нового спорткомплекса 28 тыс. кв. м. В нем есть раздевалки, душевые кабины, два спортивных зала для физподготовки и столько же бассейнов. Кроме того, в центре построили гостиницу, в которой будут жить приезжающие на соревнования спортсмены.

В Центре синхронного плавания есть все условия для проведения соревнований мирового уровня.

