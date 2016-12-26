Женевские переговоры срываются, не успев начаться

Представители внешней и внутренней сирийской оппозиции отказываются ехать на переговоры в Женеву до тех пор, пока не будут выполнены определенные условия. Таким образом, диалог по сирийскому урегулированию под патронажем ООН фактически срывается. Ранее о намерении провести его новый раунд 8 февраля 2017 года заявили в офисе спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

Отдельные группы сирийской оппозиции считают, что участие в новом раунде женевских переговоров, которые спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует провести 8 февраля 2017 года, требует либо выполнения некоторых условий, либо проведения подготовительных мероприятий. Без этого большая часть оппозиционеров отказывается присутствовать на встрече.

Как заявил «Известиям» генеральный секретарь Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС, внешняя оппозиция) Абдель Илях Фахд, организация выступает за включение гуманитарных вопросов в повестку дня женевских переговоров.

— Мы поддерживаем прекращение кровопролития и разрушения страны. Если переговоры, которые предлагает де Мистура, помогут добиться этого, то мы, естественно, готовы присутствовать. Вместе с тем сложно говорить, насколько здраво спецпосланник оценивает ситуацию. Еще пару дней назад не было никаких факторов, которые могли бы побудить сделать такое, прямо скажем, неожиданное заявление о возобновлении переговоров — отмечает Абдель Илях Фахд. — Хочу также напомнить, что причиной выхода НКОРС из предыдущего раунда диалога (прошел в апреле. — «Известия») стало нежелание других участников обсуждать гуманитарные вопросы, ввиду того что они, по мнению других делегаций, выходят за рамки повестки дня. Впрочем, если цель предстоящего раунда — это политический переход в Сирии, то, разумеется, мы готовы присутствовать.

В свою очередь, глава группы «Хмеймим» (внутренняя оппозиция) Ильян Масаад сказал «Известиям», что у него также есть предварительное условие, на выполнении которого он настаивает перед началом нового раунда женевских переговоров.

— Я получил сообщение из офиса де Мистуры о планах возобновить диалог 8 февраля. Это возможно только в случае предварительного проведения конференции в Астане, о которой говорил президент России Владимир Путин, направленной в том числе на объединение рядов оппозиции, — сказал Ильян Масаад.

О готовности приехать в Женеву без предварительных условий «Известиям» рассказал только один из лидеров группы «Москва–Каир–Астана» Кадри Джамиль.

— У нас нет никаких условий. Диалог сильно затормозился, поэтому его надо возобновлять. Мы готовы участвовать и надеемся, что предстоящий раунд станет последним, поскольку переговоры ради переговоров не нужны. Кризис в Сирии требует политического решения и выполнения резолюции Совета Безопасности ООН №2254 по урегулированию конфликта. Что касается предложения собраться в Астане, то эта площадка могла бы стать вспомогательной. Разумеется, имело бы смысл перед приездом в Женеву провести такую встречу, но время ее проведения не является принципиальным вопросом.

Ранее канцелярия Стаффана де Мистуры в письменном заявлении сообщила, что переговоры в Женеве планируется возобновить 8 февраля 2017 года. В документе подчеркивается, что в последние месяцы эмиссар активно работал над возобновлением диалога между сирийским правительством и оппозицией.

Де Мистура отметил, что перед этим он собирается провести «всеобъемлющие консультации» со сторонами конфликта, а также с ключевыми международными и региональными игроками, чтобы подготовить переговоры.

Предыдущий раунд межсирийских переговоров проходил в Женеве с 13 по 27 апреля этого года и завершился без серьезных результатов. Он также был отмечен досрочным выходом НКОРС из диалога. С тех пор не раз назывались возможные даты возобновления консультаций, однако всякий раз они откладывались на неопределенный срок.

Между тем Владимир Путин сообщил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил провести встречу сирийских властей и оппозиции в Астане. В свою очередь, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил готовность предоставить площадку для диалога.