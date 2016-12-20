«Дочка» «Роснефти» получила налоговые льготы в Якутии

Депутаты заксобрания Якутии приняли закон о предоставлении налоговой льготы на пять лет нефтедобывающим компаниям, работающим на территории республики.

Речь идет о временном снижении региональной части налога на прибыль до 13,5% и пониженных ставках по налогу на имущество, сообщил первый зампред правительства Якутии — министр экономики Алексей Стручков.

По его словам, высвобожденные средства будут вложены в развитие нефтяных месторождений Якутии. В регионе появится около тысячи новых рабочих мест, из которых 30% займут местные кадры.

Как передает ИA SakhaNews, под эти льготы в Якутии пока подпадает лишь одна компания - Таас-Юрях нефтегазодобыча (дочерняя компания «Роснефти»). Она разрабатывает Центральный блок и Курунгский участок Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является одним из трех самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.