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«Дочка» «Роснефти» получила налоговые льготы в Якутии

Высвобожденные средства будут вложены в развитие нефтяных месторождений

Депутаты заксобрания Якутии приняли закон о предоставлении налоговой льготы на пять лет нефтедобывающим компаниям, работающим на территории республики.

Речь идет о временном снижении региональной части налога на прибыль до 13,5% и пониженных ставках по налогу на имущество, сообщил первый зампред правительства Якутии — министр экономики Алексей Стручков.

По его словам, высвобожденные средства будут вложены в развитие нефтяных месторождений Якутии. В регионе появится около тысячи новых рабочих мест, из которых 30% займут местные кадры.

Как передает ИA SakhaNews, под эти льготы в Якутии пока подпадает лишь одна компания - Таас-Юрях нефтегазодобыча (дочерняя компания «Роснефти»). Она разрабатывает Центральный блок и Курунгский участок Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является одним из трех самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

«Дочка» «Роснефти» получила налоговые льготы в Якутии

Высвобожденные средства будут вложены в развитие нефтяных месторождений

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