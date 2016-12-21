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«Русское гостеприимство» сделало ставку на туристов из Азии

Новая программа Ростуризма учтет национальные и религиозные особенности иностранцев, путешествующих по стране

Федеральное агентство по туризму планирует запуск проекта «Русское гостеприимство». Он предусматривает обслуживание туристов с учетом их национальных и религиозных особенностей. Это необходимо для создания комфортной среды пребывания путешественников из стран, которые лидируют по въездному туризму в Россию.  

Как рассказали «Известиям» в Ростуризме, для таких гостей будут соблюдаться специфические требования к проживанию и питанию, свойственные их национальностям и конфессиям, а информация будет предоставляться на их языке и в привычной форме.

Проект предполагает вывод на новый уровень и развитие уже отработанных в рамках программы China Friendly успешных практик адаптации туристского сервиса и туристской среды. На этой базе будет создана комфортная среда для путешественников из мусульманских стран в рамках направления Halal Friendly. Также детально прорабатываются направления India Friendly, Kosher Friendly и другие Friendly-проекты. Участниками программы смогут стать гостиницы, дома отдыха и санатории, туроператоры и экскурсионные бюро, музеи, парки, мемориалы, рестораны и кафе, магазины и торговые центры, а также другие участники рынка.

— Для запуска проекта создается координационный совет, в который войдут представители органов исполнительной власти в сфере туризма, специалисты туриндустрии, предприниматели из различных регионов России, а также представители туриндустрии государств, граждане которых перспективны с точки зрения формирования въездного турпотока в Россию, — рассказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

По итогам 2015 года, в соответствии с данными Всемирной туристической организации (UNWTO), Россия вошла в десятку самых посещаемых стран в мире.

Особого внимания заслуживают азиатские туристские рынки, которые каждый год увеличивают поток туристов в Россию. Прежде всего это Китай (за девять месяцев 2016 года въехало 1,073 млн туристов, рост — 15%). Серьезный потенциал у Индии (турпоток в Россию за девять месяцев 1 47,15 тыс., рост — 18%). Устойчивую положительную динамику показывают Иран (65,5 тыс., рост — 72%), Вьетнам и Монголия.

Известия // среда, 21 декабря 2016 года

«Русское гостеприимство» сделало ставку на туристов из Азии

«Русское гостеприимство» сделало ставку на туристов из АзииНовая программа Ростуризма учтет национальные и религиозные особенности иностранцев, путешествующих по стране

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