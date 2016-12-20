Полиция Цюриха заявила, что стрелок был гражданином Швейцарии

Правоохранительные органы не видят в преступлении следов терроризма
Кантональная полиция швейцарского Цюриха заявляет, что связи между мужчиной, устроившим стрельбу в Цюрихе, и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) нет.
«У нас нет никаких указаний на то, что существует связь с ИГ», — сообщил представитель местной полиции Бит Джост, передает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что полиция нашла неопознанное тело неподалеку от места происшествия.
«На данный момент мы полагаем, что труп принадлежит стрелявшему», — отметил Джост.
Напомним, в понедельник неизвестный в маске устроил стрельбу в Исламском молитвенном центре недалеко от вокзала Цюриха. Ранены трое прихожан, двое из них находятся в тяжелом состоянии.