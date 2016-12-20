СМИ: акционеры «О’кей» ищут покупателя на ритейлера

Акционеры ритейлера «О’кей» ведут переговоры о продажи доли в сети. Среди претендентов на покупку сети магазинов — «Ашан» и «Лента», а также «Магнит», крупнейший российский ритейлер.

В то же время один из совладельцев «Ленты» заявил о намерении купить крупного ритейлера, однако названия не уточнил. Представители сетей «О’кей», «Ашана», «Ленты» и «Магнита» от комментариев отказались.

Главная причина продажи компании «О’кей» ее владельцами — Дмитрием Коржевым, Дмитрием Троицким и Борисом Волчеком — это необходимость финансирования других своих проектов помимо ритейлера, пишет ПРАЙМ со ссылкой на газету «Ведомости». По данным журнала Forbes, владельцам «О’кей» принадлежат также грузинский золотодобытчик Rich Metal Group.

Компания «О’кей» начинала бизнес с гипермаркетов. Но, поскольку уже несколько лет показатели сети стагнируют, она начала открывать супермаркеты-дискаунтеры «Да!». В компании сменился топ-менеджмент, а владельцы стали активнее участвовать в управлении бизнесом.