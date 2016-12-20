Сотрудники центра реабилитации Оренбурга осуждены за похищение людей

В Оренбурге осуждены двое сотрудников центра по реабилитации наркозависимых. Суд признал их виновными в похищении людей и незаконном лишении их свободы.

Установлено, что филиал некоммерческого фонда «Здоровая страна» работал в Оренбургской области с 2013 по 2016 год. Он занимался реабилитацией граждан, злоупотребляющих психоактивными веществами.



Под его эгидой в регионе работало два терапевтических сообщества «Вершина-Оренбург» и «Вершина-Бугуруслан». Платные услуги центры оказывали по договорам с родственниками наркозависимых людей, передает РИА «Оренбуржье».

В июле 2015 года осужденные мужчины похитили наркозависимого человека и на автомобиле доставили его в реабилитационный центр. В нем его незаконно удерживали. В августе 2015 года злоумышленники дважды совершили аналогичные похищения.

Суд приговорил их к пяти годам и семи годам в колонии строгого режима.