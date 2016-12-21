Заключенным с тяжелыми заболеваниями изменят срок

Вопрос о замене меры пресечения на более мягкую для тяжелобольных заключенных будет решаться в течение трех дней. Соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ намерена принять сегодня Госдума в первом чтении. Правозащитники поддерживают инициативу, напоминая, что бездействие следователей провоцирует неоднократные случаи возникновения угрозы для жизни подозреваемого. Также известны ситуации, когда обвиняемые умирали, не дождавшись вынесения приговора.

Согласно действующему законодательству тяжелобольные обвиняемые и подозреваемые в совершении преступления могут ходатайствовать об изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Например, о помещении под домашний арест.



Для этого заключенным необходимо пройти медицинское освидетельствование. Перечень болезней, при наличии которых человек может рассчитывать на смягчение меры пресечения, установлен правительством. В него входит 20 заболеваний, в том числе туберкулез, ВИЧ, рак и сахарный диабет в тяжелых стадиях.

Администрация следственных изоляторов обязана направить следователю и в суд копии медицинского заключения в течение одного дня с момента его получения. Однако время, за которое ответственные лица должны решить вопрос с изменением меры пресечения, в УПК не оговорено.



Сейчас предлагается установить для этого трехдневный срок.

Напомним, что законопроект был внесен в ноябре 2016 года группой депутатов-единороссов. Изменения касаются ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, при отсутствии четких сроков может возникнуть угроза для жизни подозреваемого или обвиняемого.

Как пояснили «Известиям» в комитете Госдумы по госстроительству и законодательству, подобных случаев на практике немало. Так, в ноябре 2009 года гражданин, обвиняемый в мошенничестве, был помещен в СИЗО, где выяснилось, что у него ишемическая болезнь сердца и ему рекомендовано шунтирование. Под залог он вышел только в июне 2010 года.

Замглавы комитета Рафаэл Марданшин («Единая Россия») подчеркивает, что тяжелое заболевание фигуранта уголовного дела, пребывающего под стражей, может сыграть роковую роль.

— Бывают такие заболевания, которые быстро прогрессируют при отсутствии необходимых медикаментов и должного лечения, — говорит он. — Мера пресечения должна быть целесообразной. В СИЗО человека помещают, если он может скрыться или помешать следствию, но если нахождение в СИЗО угрожает его жизни из-за его тяжелой болезни — необходимо избрать, к примеру, домашний арест.

Незаконный отказ изменить меру пресечения в связи с болезнью является методом давления, в том числе с целью изъятия бизнеса, подчеркнул депутат.

Правозащитники поддержали инициативу, назвав ее крайне актуальной.

— Когда речь идет о жизни людей, время играет очень важную роль, — говорит глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

Он напомнил, что ранее СПЧ инициировал поправку в ст. 110 УПК, которая предоставила обвиняемым и подозреваемым возможность ходатайствовать о медицинском освидетельствовании, чтобы решить вопрос о замене меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Нынешний законопроект является следующим шагом в том же направлении, отметил Федотов.

В 2011 году поводом для таких изменений стали громкие трагедии в столичных следственных изоляторах. Сергей Магнитский и Вера Трифонова, арестованные по обвинению в мошенничестве, умерли, не дождавшись приговора.

— Известны случаи, когда следствие намеренно затягивает сроки принятия решения о смягчении меры пресечения, чтобы давить на заключенного, — говорит директор Института прав человека Валентин Гефтер. — Однако чаще всего решение откладывается из-за того, что следователь не считает, что заболевание такое уж тяжкое, и бездействует.

— Мне лично не известны случаи, чтобы непосредственно суд долго принимал решение. Но прокуратура может обжаловать решение суда, и тогда встает вопрос о том, должен ли подследственный освобождаться немедленно или ждать, пока решение суда вступит в законную силу, — добавил он.