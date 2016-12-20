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Чавушоглу: главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудили окончание драмы в САР

Турецкий министр иностранных дел отметил важный вклад России в урегулирование конфликта

Главы МИД России, Турции и Ирана обсудили взаимодействие в урегулировании ситуации в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве во вторник.

«Мы собрались обсудить окончание драмы в Сирии. Мы впервые встретились в таком формате. Это уже само по себе важное событие. Мы говорили о том, как облегчить гуманитарный кризис в Алеппо, обеспечить беспрепятственную эвакуацию и политические моменты», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что к настоящему моменту в Алеппо в общей сложности освобождены 37 тыс. человек.

«Здесь важный вклад внесла Россия. Обеспечение режима прекращения огня в Сирии и распространение его на другие регионы Сирии также обсуждалось сегодня», — добавил он.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия, Иран и Турция приветствуют совместные усилия в восточном Алеппо, позволяющие провести эвакуацию граждан и вывод боевиков.

«Министры также приветствуют частичную эвакуацию гражданского населения из Фуа, Кефрайя, Забадани и Муадами. Они привержены тому, чтобы обеспечить беспрерывное, безопасное и надежное завершение этого процесса», — сказал он.

Министр также добавил, что на встрече стороны пришли к согласию в том, что военного решения сирийского кризиса не существует.

«Мы выступаем за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнул Лавров.

Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

Чавушоглу: главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудили окончание драмы в САР

Турецкий министр иностранных дел отметил важный вклад России в урегулирование конфликта

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