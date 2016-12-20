Панорама «Москва. 1941. Контрнаступление» откроется в Москве

Открытие трехмерной панорамы «Москва. 1941. Контрнаступление» состоится на ВДНХ в 57-м павильоне 21 декабря в 10.30. В открытии примут участие специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, директор исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин и автор самой панорамы Дмитрий Поштаренко.

По замыслу создателей, трехмерная панорама московской битвы, посвященная 75-летию контрнаступления Красной армии во время битвы за Москву, должна отразить историю переломного сражения, в ходе которого планы немецкого командования на молниеносный блицкриг были разрушены.

Панорама создана в формате 1:1 — это одна из пяти подобных трехмерных панорам в мире, «Москва. 1941. Контрнаступление». Она даст возможность зрителям совершить полное погружение в атмосферу крупнейшего сражения Великой Отечественной войны.

На трехмерной панораме каждый человек сможет узнать о том, как происходил этот и многие другие бои на подступах к столице, услышать звуки сражения, увидеть, как выглядели реальные герои тех событий, их снаряжение, вооружение, техника (советская 76-мм дивизионная пушка, немецкие танк Pzkpfw III и самоходная установка StuG III) и позиции.

В честь празднования первого дня рождения исторического парка «Россия — моя история» посещение панорамы будет бесплатным в период с 20 декабря 2016 по 10 января 2017 года.

Отметим, что мультимедийный исторический парк расположен в возрожденном по решению правительства Москвы павильоне ВДНХ. Материалы экспозиций цикла «Моя история» занимают более 22 тыс. кв. м и расположены на двух ярусах павильона.

Трехмерная панорама является экспозиционным комплексом, в котором совмещается широкоформатное изображение местности, пейзажа с круговым обзором и предметный план — оригиналы или муляжи и макеты, выполненные в натуральную величину. Дополняется звуковыми и световыми эффектами. В отличие от классических панорам и диорам, зритель наблюдает воссозданную картину не со стороны, а изнутри.

Трехмерная панорама не имеет заграждений, эту функцию выполняет рельеф, а предметный ряд, находящийся в доступных с экскурсионного маршрута зонах, можно изучать на ощупь. Экспликации вынесены за рамки трехмерной панорамы.