«Транснефть» запланировала снижение экспорта в I квартале

В I квартале 2017 года Россия снизит экспорт нефти по магистральной системе нефтепроводов на 0,7% по сравнению с IV кварталом 2016 года. Согласно данным компаний, объемы поставок российской нефти в дальнее зарубежье снижены с предварительных 51,357 млн т в IV квартале до 50,981 млн т, запланированных на I квартал, рассказал «Известиям» официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Надо отметить, что если бы страны ОПЕК и независимые производители смогли договориться о заморозке добычи нефти на встрече в Дохе в апреле 2016 года, то, исходя из данных ЦДУ ТЭК, только Россия в этом году поставила бы на экспорт по системе «Транснефти» на 10,4 млн т, или 76,5 млн баррелей, нефти меньше. Соответственно, рынок достиг бы балансировки без снижения добычи, сохранив текущий уровень. В нынешних же условиях за 11 месяцев по системе нефтепроводов в дальнее зарубежье было экспортировано 184,487 млн т российской нефти.

По словам Игоря Демина, экспорт Казахстана через территорию Россию вырастет на 8% — с 4,46 млн т в IV квартале до 4,825 млн т в I квартале 2017 года. Транзит туркменской нефти через территорию РФ в начале следующего года не предусматривается, хотя в IV квартале он составит примерно 240 тыс. т. Остальной транзит (Белоруссия и Азербайджан) уменьшится с 400 тыс. т до 325 тыс. т.

При этом в январе–марте 2017 года запланировано существенное увеличение экспорта в Белоруссию — с 3 млн т в IV квартале до 4,5 млн т в I квартале будущего года, отметил Демин. Предполагается, что за весь 2017 год экспорт в Белоруссию составит 18 млн т, что эквивалентно поставкам в 2016 году.

Представитель «Транснефти» также рассказал о ситуации с экспортом сырья из российских портов. В Новороссийске в I квартале 2017 года запланирован рост экспорта нефти на 1,3 млн т, из Усть-Луги — на 660 тыс. т. В то же время экспорт из Козьмино предположительно снизится на 475 тыс. т, а из Приморска — на 1,47 млн т.

Игорь Демин напомнил, что планирование экспортного графика формируется обычно из пропускных возможностей системы, а не реальных объемов прокачки. «Чаще всего планирование графиков происходит с профицитом пропускных возможностей: компании имеют права на определенный объем, но это не значит, что они его выберут за квартал работы», — отметил он.

Ранее Минэнерго, которое ежеквартально разрабатывает и утверждает экспортный график, заявляло, что базой для расчета экспортного графика на I квартал является объем нефти, добытой и сданной в систему магистральных трубопроводов за последний отчетный период (сентябрь–ноябрь 2016 года).



Необходимо отметить, что экспортный график является правом нефтяных компаний на осуществление экспорта в указанном объеме, то есть закреплением за компанией определенных экспортных мощностей на выделенных направлениях. Фактическое исполнение графика и объем экспорта зависят от объемов фактической добычи и переработки нефти.

В конце ноября участники Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о сокращении уровня добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей в сутки, после чего на встрече 10 декабря независимые производители нефти договорились подписать меморандум по сокращению добычи нефти, который предусматривает снижение примерно на 560 тыс. Россия взяла на себя обязательства по сокращению добычи на 300 тыс. баррелей в сутки к показателю октября 2016 года.

Как пояснили в Минэнерго, соглашение по стабилизации нефтяных рынков между странами, входящими и не входящими в ОПЕК, к которому присоединилась Россия, при его реализации будет иметь влияние на объем добычи нефти в первом полугодии 2017 года в сторону снижения добычи от уровня октября, что напрямую отразится на поставках внутри страны и на экспорт.

По мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, обязательства России по сокращению добычи нефти фактически означают обязательства по сокращению экспорта.

— У ОПЕК ситуация такова, что практически всё, что они добывают, они продают. У нас немного другая: примерно половину добычи мы потребляем, остальное экспортируем. К тому же у нас экспорт считается пропорционально добыче. Фактически мы взяли на себя обязательства по сокращению экспорта, что показывают заложенные в экспортный график данные, — сказал Разуваев.

Он отметил, что снижение экспорта не ударит ни по бюджету страны, ни по доходам нефтяных компаний, так как за счет достижения договоренностей цена на нефть выросла. Следовательно, доходы от экспорта также покажут рост.

По мнению старшего аналитика по нефтегазовому сектору инвестиционной группы «Атон» Александра Корнилова, снижение экспорта скорее связано с ростом интереса компаний к переработке.

— Одна из гипотез, которая может пояснить это снижение, может быть связана с тем, что постепенно оживает переработка, она выглядит привлекательнее с учетом растущих цен на нефть. Соответственно, возможно, некоторые компании предпочитают больше загружать свои заводы, тем самым сокращая объемы, которые отправляют на экспорт, — считает Корнилов.