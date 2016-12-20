Прокурор ФРГ: в теракте в Берлине могли участововать несколько человек

Генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что теракт в Берлине могли организовать несколько человек. При этом Франк отметил, что задержанный по подозрению в причастности к этому преступлению гражданин Пакистана, скорее всего, невиновен.

«Мы должны держать в голове мысль, что задержанный вчера по подозрению в причастности к инциденту, возможно, не преступник или не относится к ним», — сказал Франк, добавив, что правоохранительным органом также не удалось установить точно, действовал ли предполагаемый преступник в одиночку или нет.



«На данный момент мы не знаем доподлинно, был ли преступник один или их было несколько, были ли у него сообщники», — цитирует генпрокурора ТАСС.