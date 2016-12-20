Большой актер без званий, наград и пиара

Александр Яковлев сыграл более сотни ролей. Снимался у Михалкова, Кончаловского, Наумова, Герасимова, Матвеева, Уразбаева, Лебедева и других. Его героев из «Сибирского цирюльника», «Визита к Минотавру», «Сибириады», «Возвращение резидента», «Десять лет без права переписки», «Свой среди чужих, чужой среди своих» помнят многие.



В основном режиссеры видели в нем отрицательных персонажей — белых офицеров, мафиози, жуликов. Играть таких героев для актеров всегда подарок — они, как правило, намного ярче и интереснее. Одной из последних картин, в которой снимался Александр Яковлев, стал фильм «Вий 3D».

— Когда он снимался у нас в картине, уже был болен, но держался молодцом, — вспоминает продюсер «Вий 3D» Алексей Петрухин. — Мы познакомились с ним в начале 2000-х. С режиссером Олегом Степченко планировали снимать первую нашу картину «Мужской сезон: Бархатная революция». Искали актера на роль главного злодея. Олег предложил попробовать Яковлева. Александр был потрясающим актером и человеком. Мы сразу подружились и с тех пор приглашали его в наши работы.

— Мы с ним вместе снимались в «Мужском сезоне», — рассказывает актриса Анна Чурина. — Александр Анатольевич был интеллигентнейшим, тишайшим человеком, внимательным партнером. В последнее время он боролся с болезнью, не ныл, не стонал. Я им восхищалась. Считала, что именно таким должен быть мужчина и актер. Жалко, что приходится говорить об Александре в прошедшем времени.

С таким бэкграундом, как у Яковлева, с харизматичной, запоминающейся внешностью можно было стать звездой отечественного кинематографа. Но Александр не принимал и не понимал стремления выдвинуться на первый план. Он снимался с Бельмондо и Делоном, но этим не кичился. Звездной болезнью не болел, на лавры небожителя не замахивался. От природы был очень скромным человеком. Его даже обошли стороной звания.

— Александр не знал технологий самопродвижения, самопиара, не умел себя выгодно продать, — продолжает Петрухин. — Он был просто трудяга. Работал и не заморачивался не из-за каких райдеров. У него их попросту не было.

«Вий 3D» снимали в Чехии. Там же проходил курс лечения и актер, который к началу съемочного периода очень похудел. Как вспоминает продюсер, после процедур Александру становилось намного лучше.

— У него появлялись силы, и со съемок он уезжал окрыленный. Всегда стремился быстрее попасть на площадку.

Зрители запомнили Александра Яковлева по роли Всеволода Боброва в картине Николая Лебедева «Легенда №17».

— Бывает иногда: смотришь на артиста и, не помня, в каком он фильме снимался, не помня его роли, понимаешь, что хорошо его знаешь, знаешь образ и характер, ибо перед тобой — личность. Вот это мое впечатление всецело относится к Александру Яковлеву, — вспоминает Николай Лебедев. — Когда я приступил к работе над «Легендой №17», продюсер картины Леонид Верещагин, работавший с Александром на других проектах, посоветовал познакомиться с ним. Яковлев не был похож на Боброва внешне, но я подумал, что это может быть интересный и точный выбор, потому что в Александре с первого же взгляда читалось глубокое человеческое содержание. Передо мной предстал преданный делу человек, который любил не себя в искусстве, а искусство в себе, как говорил Станиславский. Александр Яковлев так и работал: он был очень сконцентрирован, сосредоточен, в высшей степени профессионален. Не помню, чтобы он травил анекдоты на съемочной площадке, отвлекался на что-либо. Личность на экране, он был личностью такого же масштаба и в жизни.

О том, что актер болен, режиссер узнал, уже завершая съемки. И то только потому, что был очень жесткий график, который актер вдруг попросил его нарушить.

— Мы снимали сцену прощания команды с тренером Анатолием Тарасовым, которого играл Олег Меньшиков. Бобров, заменивший Тарасова на тренерском посту, по сценарию улетал в Канаду вместе с хоккеистами. Александр подошел ко мне накануне и попросил изменить график съемки таким образом, чтобы на полтора часа уехать с площадки. Ему было очень неловко просить об этом. Оказалось, он должен минута в минуту быть в госпитале, лечение проходило строго по часам. И только в этот момент я осознал, насколько всё серьезно. Александр никогда не показывал, что чувствует себя неважно. Я не видел его подавленным или, напротив, преувеличенно бодрым. Он вел себя сдержанно и очень профессионально, по-человечески уверенно и надежно. Никогда не жаловался. Никто из группы, кроме меня, не знал о его болезни.

На съемках «Легенды №17» была занята большая интернациональная команда. Тренера канадской сборной по хоккею играл американец Тодд Дженсен, капитана — немец Гетц Отто, снимавшийся в «Списке Шиндлера» у Спилберга. Но русский актер не кичился, что и он из одного с ними цеха.

— Профессионал никогда не похваляется перед коллегами своими ролями и громкими победами. Он просто делает дело. Яковлев — профессионал. Его оценки в кадре всегда были тактичны. Не привлекал к себе внимания, не был озабочен своей внешностью, не капризничал. Он думал о своем персонаже, о сцене и как ее хорошо сделать. Ему иногда было очень тяжело, но никогда не показывал вида, что ему плохо или больно.

Актер несколько лет лечился от онкологии. Проходил курс химиотерапии.

— В последний раз мы виделись полгода назад на премьере «Экипажа», — вспоминает Николай Лебедев. — Я очень обрадовался, когда он подошел ко мне. Я поинтересовался, как здоровье, а он ответил, что всё хорошо. Он улыбался и выглядел бодро. Хотя я понимал, что улыбка дается ему непросто. Я очень люблю достойное отношение к жизни и к профессии. Александр не из разряда «актер актерычей», а труженик, настоящий мужик, в самом лучшем смысле этого слова, — человек, который делает дело, сохраняя порядочность по отношению к другим и собственное, глубоко выстраданное чувство достоинства.