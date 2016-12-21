Минобороны потребовалось больше танковых и пехотных командиров

Военное ведомство увеличит выпуск офицеров — командиров танковых и мотострелковых взводов. Для этого двум старейшим военным училищам — Московскому высшему военно-командному училищу (бывшее МосВОКУ имени Верховного совета РСФСР) и Казанскому высшему военно-командному училищу (Казанское высшее танковое краснознаменное командное училище (КВТККУ) — вернули статус самостоятельных высших военно-учебных заведений. Такое решение позволит ежегодно готовить на 15–20% больше молодых лейтенантов, а также оперативно вносить изменения в учебные дисциплины, связанные с освоением новейших боевых машин «Армата», «Курганец» и «Бумеранг».

В ходе реформы экс-министра обороны Анатолия Сердюкова МосВОКУ и КВТККУ стали филиалами военно-учебного научного центра «Общевойсковая академия» (ВУНЦ ОА), набор абитуриентов в эти вузы был резко сокращен, а программы обучения проходили длительные согласования с ВУНЦ и руководством Минобороны.

— Решение о возрождении МосВОКУ и КВТККУ также принималось исходя из истории обоих вузов, — рассказал «Известиям» статс-секретарь, замминистра обороны Николай Панков. — Достаточно взглянуть на их боевые знамена, висящие на них ордена, чтобы понять, насколько это легендарные для нашей армии учебные заведения со сложившимися традициями, школой, профессорским и преподавательским составом.

МосВОКУ имени Верховного совета РСФСР, или «Кремлевка», — это старейшее военное училище Советской России, оно начало свою историю с 1917 года. За время существования в его стенах получили первоначальное военное образование 551 генерал и пять маршалов. Выпускники вуза единственные в стране получают лейтенантские погоны на Красной площади. Не менее легендарно и Казанское танковое, созданное в 1941 году. За годы существования 39 его выпускников стали Героями Советского Союза, а 13 выпускников удостоены звания Героя Российской Федерации. Наиболее известный сегодня выпускник этого вуза — начальник Генерального штаба генерал-армии Валерий Герасимов.

В вузах появятся ранее сокращенные должности преподавателей, в том числе по гуманитарным и техническим дисциплинам, а также новые научные подразделения.

По словам ветерана танковых войск, выпускника КВТККУ, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в принятом решении есть два важных момента. Первый заключается в том, что в новом статусе начальникам вузов не придется согласовывать вопросы организации учебного процесса и выполнения учебных программ с начальником академии сухопутных войск. Второй связан с появлением в структуре армии новых крупных подразделений — танковых армий и мотострелковых дивизий.

— Вузы имеют специфические программы обучения и возможность гибкого подхода к этому процессу, — рассказал «Известиям» Виктор Мураховский. — Училища готовят не только курсантов — будущих командиров мотострелковых и танковых взводов, но и проводят дополнительную подготовку специалистов со средним образованием. Ведут обучение по курсам повышения квалификации офицеров, вплоть до организации сборов и обучения гражданских чиновников вопросам управления в военное время. Именно поэтому им необходимо самостоятельно организовывать учебный процесс. Но самое главное, что с началом формирования в этом году в структуре вооруженных сил танковых армий и мотострелковых дивизий у Минобороны резко возросла потребность в подготовленных командирских кадрах.

С 1 декабря 2016 года в составе Западного, Центрального и Южного военных округов были вновь сформированы 1-я гвардейская танковая армия в составе Кантемировской танковой и Таманской мотострелковой дивизий. Появились две мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях. На Южном Урале вновь воссоздана 90-я гвардейская Витебско-Новгородская танковая дивизия. В ее состав вошли мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, подразделения разведки, связи, военной медицины и материально-технического обеспечения.